Addio a José Padilla, storico dj alfiere della chillout

È morto José Padilla , padre spirituale della musica chillout . E' stato anima delle serate di Ibiza, in particolare del Café del Mar , storico locale che negli anni Novanta irradiò nel mondo la tendenza "morbida" del clubbing che miscelava ambient, trance e new age. I suoi set al tramonto sono stati la colonna sonora di tante generazioni. Aveva 64 anni e risiedeva nell'isola delle Baleari dal 1975. Quest'anno aveva annunciato di essere affetto dal cancro al colon e aveva lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per coprire le spese mediche.

È stata la famiglia a comunicare la notizia della morte del dj sui social: "Ciao amici. Con grande tristezza siamo qui a comunicarvi che José è morto serenamente nel sonno nella notte di domenica, qui nell’amata isola di Ibiza. Famiglia e amici ringraziano chiunque abbia inviato donazioni e messaggi di supporto che hanno reso meno difficili i suoi ultimi mesi. Un ringraziamento va anche allo staff dell’ospedale Can Misses per essersi preso cura di lui fino alla fine. Senza di lui i tramonti a Ibiza non saranno più gli stessi, ma la sua musica meravigliosa rimarrà per sempre con noi. Addio maestro".

Padilla era nato a Barcellona nel 1955 e si era trasferito a vent'anni a Ibiza. Da qui aveva conquistato le platee mondiali grazie al ciclo di compilation "Café del Mar", vero e proprio caso commerciale in ambito dance. Il suo ultimo disco risale al 2015, "So Many Colours".



