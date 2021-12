Un anno tra i fiori d'arancio, ecco tutte le nozze vip del 2021

Tgcom24

L'amore trionfa nel 2021 e tante coppie vip giurano che sarà eterno. Dopo aver rimandato le nozze per due volte, Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono finalmente detti sì con una cerimonia per pochi intimi. Anche Lapo Elkann ha scelto la riservatezza per il sì a Joana Lemos: non si può dire lo stesso di Paris Hilton e Carter Reum che hanno festeggiato per tre giorni. Il matrimonio di Luca Argentero e Cristina Marino ha fatto sognare e non è stato da meno quello di Miriam Leone e Paolo Carullo. La vittoria a Euro 2020 ha fatto girare la testa ai calciatori: Federico Bernardeschi, Marco Verratti e Stefano Sensi hanno messo l'anello al dito alle loro belle. Guardali tutti...