Federico Zampaglione si è sposato con Giglia Marra: guarda tutte le foto

Tgcom24 1 di 32 Instagram 2 di 32 Instagram 3 di 32 Instagram 4 di 32 Instagram 5 di 32 Instagram 6 di 32 Instagram 7 di 32 Instagram 8 di 32 Instagram 9 di 32 Instagram 10 di 32 Instagram 11 di 32 Instagram 12 di 32 Instagram 13 di 32 Instagram 14 di 32 Instagram 15 di 32 Instagram 16 di 32 Instagram 17 di 32 Instagram 18 di 32 Instagram 19 di 32 Instagram 20 di 32 Instagram 21 di 32 Instagram 22 di 32 Instagram 23 di 32 Instagram 24 di 32 Instagram 25 di 32 Instagram 26 di 32 Instagram 27 di 32 Instagram 28 di 32 Instagram 29 di 32 Instagram 30 di 32 Instagram 31 di 32 Instagram 32 di 32 leggi dopo slideshow ingrandisci

Federico Zampaglione ha sposato Giglia Marra. Il cantante dei Tiromancino, 53 anni, ha detto sì all’attrice 39enne a Mottola in provincia di Taranto, tra musica, balli sfrenati e tanto divertimento. Lui si è esibito in una serenata nella notte prima delle nozze e in un mini-concerto durante il banchetto. Il matrimonio è stato rimandato a causa della pandemia, ma poco più di un mese fa l’annuncio social: “Prima che lo sappiate in altri modi, volevamo dirvi che ci sposiamo”.