Fuoriprogramma piccante per Claudia Gerini a Fregene . Al mare con la figlia Linda l’attrice incappa in un incidente ad alto tasso erotico, paparazzato dai flash del Settimanale Nuovo. Il costume scende e il seno resta nudo davanti all’obiettivo. Claudia reagisce con non curanza, risolleva la spallina e continua la sua passerella sulla spiaggia più ammirata che mai.

Incidente sexy per Claudia Gerini: un’onda la manda fuori di seno Tgcom24 1 di 19 Settimanale Nuovo 19 di 19 Settimanale Nuovo 19 di 19 Settimanale Nuovo 19 di 19 19 di 19 19 di 19 19 di 19 19 di 19 19 di 19 10 di 19 11 di 19 12 di 19 13 di 19 14 di 19 15 di 19 16 di 19 17 di 19 18 di 19 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

“Per me la vita e il lavoro sono una sfida continua” ha detto l’attrice che uscita dall’acqua con il seno in fuga, si riassesta e sorride per il piccolo incidente sexy. E’ stata un’onda birichina a mandarla fuori di seno, mentre si accingeva ad uscire come una dea dal mare. Con lei la secondogenita avuta da Federico Zampaglione.

C’è anche il nuovo compagno Simon Clemente, a cui legata da un anno. Insieme si allontanano dal bagnasciuga: la Gerini in bikini esplosivo e seducente con i capelli bagnati e un’aria intrigante, lui in pantaloncini e camicia la tiene per mano per poi baciarla con trasporto.

Claudia Gerini, un amore da red carpet: prima uscita pubblica con il fidanzato IPA 1 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 10 di 13 IPA 11 di 13 IPA 12 di 13 IPA 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

TI POTREBBE IINTERESSARE: