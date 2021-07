Federico Zampaglione si sposa: l'annuncio delle nozze con Giglia Marra

“Prima che lo sappiate in altri modi… ve lo diciamo noi: ad agosto Giglia e io ci sposiamo", ha scritto Federico Zampaglione sui social, annunciando il matrimonio con Giglia Marra . Nelle scorse settimane la coppia aveva confidato il desiderio di convolare a nozze una volta che fosse finita l'emergenza sanitaria. I due non hanno svelato il giorno del fatidico sì, nè la location.

Giglia Marra è la donna che ha conquistato il cuore del leader dei Tiromancino, dopo la fine della sua relazione con Claudia Gerini. Il musicista 53 enne è stato legato all'attrice per undici anni e da cui ha avuto la figlia Linda nel 2019. I due non si erano sposati.

Anche se non si sanno dettagli sulle nozze, in molti sono pronti a scommettere che saranno celebrate in Puglia, terra d’origine di Gilia. In un’intervista, la stessa Marra avava confessato: "Vorrei che fosse in chiesa, pieno di gente. Vorrei che fosse il contrario del distanziamento sociale".

"Ci siamo incontrati qui a Roma, in un locale. Io ero con la mia amica Anna, che è una sua fan scatenata. Appena l’ha visto, mi ha trascinato di forza davanti a lui e obbligato a scattarle una foto in posa col suo idolo. Anna è uno schianto, io ero imbarazzatissima: eppure Federico ha scelto me, forse per la timidezza", aveva raccontato la 39enne, attrice di serie tv come "Squadra Antimafia" e "Distretto di Polizia", a proposito della scintilla che ha portato alla nascita della loro storia.