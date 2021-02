Martina Pinto si è sposata: guarda il sì ad Alessandro Poggi

Un matrimonio a sorpresa, intimo, semplice e pieno d’amore. L’attrice e influencer 31 enne Martina Pinto ha detto sì al compagno Alessandro Poggi. La coppia è in attesa di una bimba e in poco meno di due mesi ha organizzato il rito civile in una soleggiata Roma. Abitino bianco e scarpe azzurre ai piedi, trucco e parrucco casalingo e un bouquet di profumatissimi mughetti per la sposina sorridente e felice come non mai.