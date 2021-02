Giulia De Lellis pronta per le nozze e per festeggiare… cena romantica con Carlo

“Dal cappello di paglia in mezzo ad una serra al Duomo di Milano vestita da principessa è un attimo! Chi ha detto che non possiamo essere chi vogliamo, quando vogliamo, come vogliamo?! Avevo voglia di sentirmi una principessa in città!” scrive Giulia De lellis postando alcuni scatti in cui appare in un vaporoso abito bianco di tulle. Più che una principessa pare una bellissima sposa pronta a dire sì. E per festeggiare infatti si concede una romantica cena con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta.

“Non sono così bassa, è lui che è troppo alto – avvisa i follower postando le foto che la ritraggono insieme alla sua dolce metà – Io sempre in tuta, lui sempre in abito”. Bella e innamorata Giulia indossa un teddy-coat fucsia che lascia intravedere le gambe nude coperte solo da un paio di anfibi. Il suo innamorato è elegante e serio come sempre e tiene tra le mani un sacchetto di boutique e la curiosità dei fan è tanta. “Quella busta non contiene nessun regalo per me – specifica l’influencer – Il mio regalo grande è Carlo”.

Dopo un pomeriggio intenso di shooting in cui la De Lellis ha indossato abiti principeschi e posato davanti al Duomo come una sposina in attesa della sua metà, ecco che arriva Carlo Beretta per una cena romantica a casa. Il menù è perfetto e si chiude con un plumcake dal cuore rosso. Ogni fetta è un messaggio d’amore e la notte per la coppia è dolce e lunga…

