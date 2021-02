Alzi la mano chi non sa chi è Tommaso Kowalski! Il cagnolino di Giulia De Lellis e Andrea Damante, che vanta un profilo social di tutto rispetto ed è conosciuto e apprezzato non solo dai fan della ex coppia, ha compiuto un anno e per l’occasione i suoi padroni non si sono risparmiati. Il dj ha preparato un video che racchiude i momenti di gioia passati con il suo amico, Giulia ha fatto torta e dolcetti su misura.

Giulia De Lellis festeggia Tommaso: torta, dolci e regali per il cagnolino Tgcom24 1 di 24 Tgcom24 2 di 24 Instagram 3 di 24 Instagram 4 di 24 Instagram 5 di 24 Instagram 6 di 24 Instagram 7 di 24 Instagram 8 di 24 Instagram 9 di 24 Instagram 10 di 24 Instagram 11 di 24 Instagram 12 di 24 Instagram 13 di 24 Instagram 14 di 24 Instagram 15 di 24 Instagram 16 di 24 Instagram 17 di 24 Instagram 18 di 24 Instagram 19 di 24 Instagram 20 di 24 Instagram 21 di 24 Instagram 22 di 24 Instagram 23 di 24 Instagram 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

Tommaso perfettamente in posa davanti a una torta con la scritta di buon compleanno e una candelina si è lasciato fotografare dalla influencer per i suoi post di rito. “State tranquilli, è una torta comprata in una pasticceria per cani, non date zuccheri” avvisa i follower la De Lellis che si è fatta confezionare una tortina adatta a Tommy e qualche biscottino con le scritte personalizzate per festeggiarlo nella sua casa milanese. Kowalski ha ricevuto anche qualche gradito regalino come sonagli di gomma e l’osso finto per rinforzare i denti.

Leggi Anche Giulia De Lellis fetish: si fa leccare i piedi da Tommy



Giulia e Andrea, nonostante non stiano più insieme da parecchio tempo, continuano a prendersi cura insieme del cane che avevano comprato nel periodo del loro amore. Ora la influencer è felicemente fidanzata con Carlo Gussalli Beretta, che anche lui adora il quattrozampe, e il dj sta con Elisa Visari.

Giulia De Lellis fetish: si fa leccare i piedi da Tommy Instagram 1 di 12 Instagram 2 di 12 Instagram 3 di 12 Instagram 4 di 12 Instagram 5 di 12 Instagram 6 di 12 Instagram 7 di 12 Instagram 8 di 12 Instagram 9 di 12 Instagram 10 di 12 Instagram 11 di 12 Instagram 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: