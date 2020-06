Giulia De Lellis "mamma" premurosa: aerosol al cane

Giulia De Lellis ha preso sul serio il suo ruolo da mamma. Con il piccolo Tommaso Kowalski è premurosa e attenta, proprio come se fosse un bebè. Il cucciolo ha qualche problema di salute, e lei gli dedica tutte le cure possibili, sotto lo sguardo incredulo e divertito di Andrea Damante che commenta, riprendendo la scenetta nelle storie di Instagram: " Tu spiegami come fai a fare l’aerosol al cane".

Giulia non ci sta a farsi prendere in giro: "Me lo ha detto il veterinario eh!" commenta quando il suo fidanzato la pungola. Il cagnolino ha un problema alla gola e prima di ricorrere a qualsiasi soluzione, l'influencer ha chiesto il parere di un esperto. "E' bravissimo... è un bambino" dice la De Lellis. "Ecco, raga, ci siamo, la ribellione di Tommy che lecca l’aerosol. Probabilmente non riesce neppure a respirare da quanto Giulia lo sta stringendo…" la schernisce invece Damante, che poi mostra una foto dello spitz di Pomerania stremato dopo la cura.

Alla fine l'intervento della De Lellis è stato provvidenziale. Lei aggiorna i fan sul profilo Instagram dedicato al suo cane: "Il problemino respiratorio lo stiamo curando con aerosol due volte al giorno, un antinfiammatorio, un antibiotico e delle vitamine... Ha dovuto fare anche delle punturine che ovviamente gli ha fatto il veterinario". "Mamma" Giulia è davvero orgogliosa del suo cucciolo e si impegna a più non posso per farlo stare bene... e intanto si allena per quando al posto del cane ci sarà un bebè di cui prendersi cura.

