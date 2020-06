Vieri e Caracciolo al mare con i Damellis: guarda Costy e Giulia in spiaggia

L'estate vip ha ormai preso ufficialmente il via, e le celebrità affollano le spiagge italiane. A Forte dei Marmi, Costanza Caracciolo e Bobo Vieri si sono dati appuntamento con Giulia De Lellis e Andrea Damante per qualche giorno in comitiva. Mentre gli uomini si lanciano in gag ironiche nelle storie di Instagram, le donne si godono il sole e il relax, sfoggiando sui social le loro mise da spiaggia.

Costanza sceglie il rosso di un costume intero dalla scollatura profonda e anche sul bagnasciuga non si toglie gli shorts di jeans. Con lei ci sono anche le piccole Stella e Isabel: della maggiore la ex velina mostra i piedini sulla sabbia. Giulia invece si fa vedere con addosso un prendisole a rete bianco dallo spacco audace e con trasparenze sexy che lasciano intravedere il bikini in tinta. Con lei l'inseparabile Tommaso Kowalski, il cagnolino che ha adottato insieme ad Andrea. Le due ragazze si perdono in "chiacchiere importanti", come scrive la De Lellis nelle storie di Instagram, insieme ad altre amiche tra cui Alessia Ventura.

Mentre le loro compagne si dedicano a pettegolezzi e tintarella, Vieri e Damante si riparano all'ombra del gazebo e intrattengono i follower. "Io e Bobo abbiamo visto che in Italia c'è tanta gente che ha il problema della musica sulle stories di Instagram, quindi ci siamo mossi per aiutarvi a capire come metterla", dice Andrea tra il serio e il faceto nel video social con l'ex calciatore che lo spalleggia, tra mossette e facce buffe.

