Per Bobo Vieri l’allenamento da balcone è in diretta

L'estate si avvicina a grandi passi e, anche se non sa ancora se potrà trascorrerla in spiaggia come sua abitudine, Bobo Vieri si porta avanti e si prepara alla prova costume. Sul terrazzo di casa sua, in tenuta ginnica arancione fluo, l'ex calciatore si dedica con impegno e dedizione al workout, ignaro di essere protagonista di un divertente siparietto social. Mentre lui crede di passare inosservato, Costanza Caracciolo non lo perde di vista e lo filma di nascosto per poi postare tutto su Instagram.