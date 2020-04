Tornano a casa i baby di Bobo Vieri, Alessio Boni e Lodovica Comello

"Nessuno mai avrebbe creduto che avremmo affrontato un momento così importante da sole", ha scritto Costanza Caracciolo in un recente post, rivolgendosi virtualmente a Isabel , la sua bambina appena nata. E devono aver pensato la stessa cosa anche Nina Verdelli e Lodovica Comello , che hanno messo al mondo Lorenzo e Teo in piena emergenza coronavirus. Per fortuna è andato tutto bene e mamme e piccolini tornano a casa, scortate con amore dai papà Alessio Boni , Bobo Vieri e Tomas Goldschmidt come dimostrano le immagini pubblicate sul settimanale Chi.

Lorenzo è nato il 22 maggio a Milano. "Se dovrò prendere del tempo per mio figlio, dirò no a certi lavori", aveva detto Boni lo scorso novembre. E in questo periodo di quarantena, il tempo per coccolare il nuovo arrivato di certo non manca. Lui e Nina sono genitori amorevoli e premurosi. Tornando a casa dall'ospedale indossano guanti e mascherina.

Anche Vieri e la Caracciolo adottano ogni precauzione per la sicurezza loro e della piccola Isabel. Nelle immagini pubblicate da Chi, papà Bobo si occupa di portare le valigie e l'ovetto con la bimba nata il 25 marzo. Costanza è raggiante e fa il segno di "vittoria" all'obiettivo. Ha raccontato su Instagram la sua preoccupazione per il parto che ha dovuto affrontare da sola, ma ora è felice come non mai.

"Teo ha portato una ventata di aria fresca. La quarantena iniziava a soffocarci, ma adesso abbiamo una missione superiore con un bimbo tra le braccia". Anche la Comello è tornata a casa con il suo Teo, nato il 16 marzo. La maternità l'ha cambiata in meglio, rendendola più tranquilla e responsabile. Con Teo e Tomas al fianco non ha paura di nulla.

