Alessio Boni e Nina Verdelli sono diventati genitori

Sui social Nina ha documentato la sua gravidanza, condividendo con i follower gli scatti più belli con il pancione e l'immensa gioia nell'attesa di Lorenzo. Il 26 febbraio, nel giorno del suo 35esimo compleanno, la Verdelli scriveva a corredo di una foto in cui sorride raggiante e mostra il ventre arrotondato: "L'ultimo compleanno senza di te / il primo compleanno con te".

Boni, dal canto suo, ha mantenuto un atteggiamento più discreto. Da sempre molto attento alla privacy, non posta mai niente sulla sua vita privata. Usa i social solo per quanto riguarda il suo lavoro in tv o a teatro e ora, come tutti in quarantena, cerca di allietare le giornate dei suoi follower leggendo poesie. Il suo desiderio di diventare padre non era un mistero. Poco tempo fa Alessio aveva raccontato al settimanale Gente: "Più me lo auguravo e più non succedeva niente. Alla fine sono stato zitto ed ecco che è arrivato. Ultimamente avevo smesso di ripetere nelle interviste che volevo un figlio per scaramanzia". Un atteggiamento che sembra proprio avergli portato fortuna...

