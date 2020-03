Lodovica Comello è diventata mamma

Con una foto della manina stretta a pugno del suo piccolino appena nato, Lodovica Comello annuncia ai follower di essere diventata mamma. "Ciao Teo", scrive semplicemente la conduttrice come didascalia della foto. Anche il neopapà, Tomas Goldschmidt celebra il lieto evento su Instagram: "Ora sì che stiamo in quarantena", ha scritto (in spagnolo) l'attore argentino. Per i genitori e il bambino è arrivato il benvenuto da tanti amici vip, da Frank Matano a Sarah Felberbaum.