Lodovica Comello mostra il pancione

Lodovica Comello sarà presto mamma, e su Instagram mostra i primi scatti con il pancione ben in evidenza. Sul divano in tenuta da casa insieme al marito Tomas Goldschmidt , o davanti allo specchio con il ventre sottolineato dall'abito di vinile rosso, la conduttrice è bellissima e raggiante.

E' sempre molto riservata riguardo alla sua vita privata, e anche le nozze con Tomas si sono svolte in gran segreto nel 2015, alla presenza di pochissimi invitati e zero clamore mediatico. Ma la gioia di diventare mamma era troppo grande per tenerla tutta per sé, così Lodovica ha voluto condividere sui social la notizia dell'imminente arrivo del suo primo bebè (non si sa se maschietto o femminuccia). Si mostra radiosa con la pancia rotonda e le sue foto conquistano tutti: da Federica Pellegrini ad Alessandro Cattelan, fino a Claudio Bisio e Benedetta Parodi: sono tanti i vip che hanno voluto fare gli auguri alla Comello.

