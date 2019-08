Ashley Graham seminuda sfoggia il pancione

Ashley Graham ha sempre sfoggiato con orgoglio le sue forme esplosive, a maggior ragione lo fa ora che è in dolce attesa. La modella, paladina del #bodypositive, è sensualissima in uno scatto postato su Instagram in cui mette in mostra il corpo seminudo: il seno è coperto dalle mani, una vestaglia abbassata sulle spalle le nasconde il lato B, e il pancione spunta di profilo.