Giulia De Lellis compie 25 anni, guarda che sorpresa per il compleanno! Tgcom24 1 di 26 Instagram 2 di 26 Instagram 3 di 26 Instagram 4 di 26 Instagram 5 di 26 Instagram 6 di 26 Instagram 7 di 26 Instagram 8 di 26 Instagram 9 di 26 Instagram 10 di 26 Instagram 11 di 26 Instagram 12 di 26 Instagram 13 di 26 Instagram 14 di 26 Instagram 15 di 26 Instagram 16 di 26 Instagram 17 di 26 Instagram 18 di 26 Instagram 19 di 26 Instagram 20 di 26 Instagram 21 di 26 Instagram 22 di 26 Instagram 23 di 26 Instagram 24 di 26 Instagram 25 di 26 Instagram 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ha tenuto i follower con il fiato sospeso per un’intera giornata. Giulia De Lellis sa come incollare i fan al web in attesa di sue notizie. E’ partita 24 ore prima della data fatidica del compleanno mostrando il pacchetto che Carlo le ha fatto trovare in casa: una scatola rosa scintillante con la scritta “resisti fino al 15/01”. Si sa che la influencer è curiosa e avrebbe avuto difficoltà ad aspettare a scartare e così alle 22.10 del 14 gennaio ha aperto: dentro c’erano una serie di dolcetti con le foto più belle e le lettere del suo nome e cognome.

Leggi Anche Giulia De Lellis e Carlo Beretta, prima foto social insieme a Natale

Ma prima dei festeggiamenti un imprevisto aveva spaventato i fan della De Lellis. Giulia ha raccontato nelle Stories di essere caduta mentre si alzava dal letto e aver battuto la testa forte e così, invece che occuparsi dei tanti impegni previsti per la giornata, è dovuta restare buona e tranquilla per capire se fossero stati necessari accertamenti o se il dolore sarebbe passato senza problemi. Alla fine, solo spavento per il trauma e un po’ di dolore a testa e collo, ma niente che potesse fermare il party con Carlo.

Leggi Anche Incroci pericolosi a Dubai tra Giulia De Lellis e Andrea Damante

Leggi Anche Giulia De Lellis torna a Milano e trova la casa piena di regali



Per la serata Giulia ha indossato un tubino color cipria che risaltava le sue curve, nella sala tanti palloncini sospesi, i suoi fiori preferiti e un’atmosfera intima e dolce con il cagnolino Tommaso e il fidanzato Carlo. Ancora però non si sa quale sia stato il vero regalo di Beretta…

Giulia De Lellis torna in Italia: guarda l’album sulla neve con Carlo Tgcom24 1 di 23 Chi 2 di 23 Chi 3 di 23 Chi 4 di 23 Chi 5 di 23 Instagram 6 di 23 Instagram 7 di 23 Instagram 8 di 23 Instagram 9 di 23 Instagram 10 di 23 Instagram 11 di 23 Instagram 12 di 23 Instagram 13 di 23 Instagram 14 di 23 Instagram 15 di 23 Instagram 16 di 23 Instagram 17 di 23 Instagram 18 di 23 Instagram 19 di 23 Instagram 20 di 23 Instagram 21 di 23 Instagram 22 di 23 Instagram 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: