Giulia De Lellis e Carlo Beretta, prima foto social insieme a Natale

Natale in famiglia per Giulia De Lellis che prima di partire per Roma ha festeggiato con la famiglia del neofidanzato Carlo Gussalli Beretta. Lei ha ufficializzato il legame postando l’ingresso in una delle famiglie più facoltose e la suocera ha pubblicato la prima foto di coppia. Una cena lussuosa in casa con i parenti stretti, tantissimi regali e un’atmosfera distesa e rilassata.