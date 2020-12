Incroci pericolosi a Dubai tra Giulia De Lellis e Andrea Damante

Le loro strade tendono sempre a correre parallele, anche se a stare insieme proprio non ci riescono. Proprio nei giorni in cui Andrea Damante si trovava a Dubai per impegni di lavoro, anche Giulia De Lellis ha raggiunto gli Emirati Arabi per lo stesso motivo. Entrambi sono in compagnia dei rispettivi nuovi flirt, Elisa Visari per il dj veronese e Carlo Gusalli Beretta per l'influencer romana.