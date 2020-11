Giulia De Lellis e Carlo Beretta fanno sul serio: il regalo è esplosivo

Un regalo che costa una fucilata di sicuro quello che ha donato Carlo Beretta alla sua fidanzata Giulia De Lellis. Lui, rampollo di uno storico brand di armi, non ha resistito alla tentazione di recapitare alla sua bella un fucile preziosissimo e rarissimo con inciso il suo nome. Lei per tutta risposta lo ha portato a casa a conoscere i genitori. Fanno proprio sul serio!

Secondo il settimanale "Chi", Carlo Beretta, discendente da una antica famiglia che produce armi, ha consegnato il dono di ingente valore, serigrafato e ricercato alla sua amata che ha ricambiato col sorriso. I due fanno sul serio e non solo la influencer ha portato il fidanzato a conoscere la sua famiglia a Pomezia, ma pare che stiano pure cercando casa insieme a Milano.

Negli ultimi tempi condividono tutto insieme e non è raro vederli nei ristoranti preferiti dal rampollo. Pare che anche la “suocera” abbia dato il suo consenso alla frequentazione e tutto fili per il verso giusto. Solo sul fronte social hanno un approccio diverso. Carlo preferisce non comparire nei post di Giulia e tiene un profilo più riservato, mentre la De Lellis ai follower non nasconde nulla. O quasi.

