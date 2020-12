Giulia De Lellis organizza una sorpresa per il compleanno della mamma

Porta a spasso un’intera giornata la mamma con la scusa dello shopping e per una come Giulia De Lellis non è difficile perdersi tra negozi e vetrine. Le due entrano ed escono dalle boutique, ma a fin di bene. La influencer ha organizzato una sorpresa per il loro rientro e deve tenere la mamma lontana da casa per qualche ora. Poi finalmente l’abbraccio con tutta la famiglia per il compleanno di Sandra.