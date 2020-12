Giulia De Lellis torna a Milano e trova la casa piena di regali

Periodo d’oro e indaffarato quello di Giulia De Lellis che negli ultimi tempi si divide per lavoro tra Roma e Milano. Rientrata dopo qualche settimana di assenza nel capoluogo lombardo, la influencer trova il corridoio pieno di pacchi e pacchetti ancora tutti da scartare. Mostra le riprese di una location in cui darà inizio a un progetto professionale ancora top secret e riempie il tempo libero con momenti di coccole con Carlo Beretta, il suo neofidanzato.

“Non manco poi da così tanto tempo da casa” dice la De Lellis appena arriva sul pianerottolo di casa a Milano. “Però sono felice come una bambina in un negozio di caramelle (io amavo e amo le caramelle e quindi pensate quanto)” dice mostrando la casa invasa dai pacchi. Non ha tempo per aprirli tutti, che già si ritrova sul set a registrare un nuovo impegno di lavoro che – fa sapere – presto svelerà ai follower.

Intanto trascorre il tempo libero con Carlo, con cui ancora non è ufficialmente apparsa sui social, ma è già stata paparazzata più volte. Pare che entrambi abbiano conosciuto le rispettive famiglie e l’intesa sia subito apparsa perfetta. Lui le avrebbe regalato un prezioso fucile serigrafato e ricercato e lei avrebbe apprezzato quest’esplosione d’amore.

Tra Roma e Milano divide non solo appartamenti e location di lavoro, ma anche il cagnolino Tommaso Kowalski, che tiene a periodi alternati con il suo ex Andrea Damante. Insomma, per Giulia De Lellis un periodo diviso, per fortuna la sua “arma” migliore è l’amore…

