Kitty Spencer ha scelto l'Italia per il sì: a Frascati le nozze della nipote di Lady D

Goethe la citò nel suo viaggio in Italia descrivendola come una “dimora lussuosa e privilegiata”, per la sua bellezza e per la sua posizione. Ed è qui, nella nella cornice spettacolare di Villa Aldobrandini a Frascati, perla dei Castelli Romani alle porte di Roma, che Kitty Spencer, bellissima nipote di Lady Diana ha sposato il suo amato Michael Lewis, imprenditore sudafricano. Nozze blindatissime con molti ospiti vip. E prima del fatidico "sì" la primogenita di Charles Spencer ha fatto un giro a Firenze con le amiche più care per dare l'addio al nubilato...