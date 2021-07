Alex Belli e Delia Duran si sono detti sì nel Comasco

“Ci siamo detti sì dove tutto è iniziato due anni e mezzo fa”. Alex Belli e Delia Duran si sono giurati amore eterno in una cerimonia intima nel Comasco nella torre della Tenuta de l’Annunziata. Il settimanale “Chi” pubblica gli scatti del matrimonio: dall’arrivo della sposa accompagnata dalla mamma Ana, venuta dal Venezuela, allo scambio delle fedi in oro rosa.

In aprile durante una vacanza da sogno alle Maldive Alex aveva chiesto la mano della fidanzata. Ora le nozze. Con la fede al dito si raccontano a cuore aperto. Alex confida le sue emozioni di quel giorno: “Avrei dovuto leggere a Delia una piccola lettera di 20 righe e non ci sono riuscito, cosa che non mi era mai successa in tutta la mia vita, neanche su palchi importanti. E poi era la prima volta che incontravo la mamma di Delia, Ana… loro non si vedevano da quattro anni: una festa nella festa”.

Tra gli invitati alle nozze, gli amici Pago, Stefano Sala, Guenda Goria, Martina Nasoni e il principe Maurice. “Abbiamo più ballato che mangiato” aggiunge Delia. “Siamo andati avanti con la chitarra fino alle 4 di mattina” precisa Belli.



Parlano di una prima notte di nozze carica di passione e svelano che l’emozione della giornata è stata grandissima. “Quando l’ho vista arrivare con l’abito bianco mi è venuto un colpo al cuore – racconta Alex Belli – Sembrava una principessa delle favole, aveva il velo, ma si intravedevano sotto i suoi occhi superemozionati. Intorno per me era tutto ovattato”. Ora annunciano insieme: “Speriamo arrivi anche un piccolo Belli”. Solo un augurio o la cicogna è già in volo?

