James Middleton si è sposato, nozze segrete in Provenza con Alizee Thevenet

La proposta di nozze era arrivata quasi un paio di anni fa, ma il covid li ha costretti a rimandare due volte le nozze. Alla fine James Middleton e Alizee Thevenet ce l'hanno fatta, e si sono detti sì con una cerimonia riservatissima e organizzata in segreto alla presenza di pochi intimi in Provenza. Tra gli ospiti non potevano mancare le sorelle dello sposo, Kate Middleton e Pippa .

Una cerimonia segretissima e blindata, tanto che l'unica foto disponibile del gran giorno è quella pubblicata sulla sua pagina Instagram dallo sposo. "Mr e Mrs Middleton", ha scritto postando uno scatto in cui posa con Alizee, entrambi sorridenti e in abito bianco. "Ieri (l'11 settembre, ndr) ho sposato l'amore della mia vita circondato da famiglia, amici e ovviamente un po' di cani nel bellissimo villaggio di Bormes-les-Mimosas. Le parole non possono descrivere quanto sono felice", ha continuato.

Middleton e la Thevenet, analista finanziaria di origini francesi ma da tempo residente a Londra, si sono conosciuti per caso al South Kensington Club di Londra, un primo incontro da film. Ella, il cane di James, si è avvicinato ad Alizee e lui è sopraggiunto per allontanare l'animale. E' stato un vero colpo di fulmine, ha raccontato lui al Telegraph, tanto da spingerlo a farle recapitare un messaggio dal cameriere: "Di solito non lo faccio mai, ma ti andrebbe di bere qualcosa con me?". Pochi mesi dopo è arrivata la proposta di nozze, nell'ottobre 2019 durante un viaggio nella Regione dei Laghi con uno stupendo anello con uno zaffiro enorme. A causa del coronavirus ci hanno messo quasi due anni a coronare il loro sogno d'amore ma ne è valsa a pena e oggi sono felici come non mai.

