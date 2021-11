Nicolò Zenga si è sposato con Marina Crialesi, assenti le famiglie

Poche settimane fa hanno festeggiato il loro primo anniversario insieme e ora si sono detti sì. Nicolò Zenga ha sposato la fidanzata Marina Crialesi in Comune a Roma durante una cerimonia intima e molto felice con pochi cari amici, tra cui la campionessa Bebe Vio. Assenti giustificate le famiglie degli sposi. “Ebbene sì… ci siamo sposati – ha scritto sui social la coppia - Abbiamo voluto fare una cerimonia intima in Comune. Una cosa che fosse solo nostra e condivisa con testimoni e damigelle prima di fare il grande evento in chiesa”.

Nessun problema con i parenti come spiegano in una Storia gli sposi: “Purtroppo, la famiglia di Marina non poteva essere presente e per questo motivo abbiamo deciso di tenere questo momento solo per noi. Il tutto con l’appoggio e il supporto di entrambe le nostre famiglie che anche a distanza hanno saputo restarci vicini. Grazie a tutti per i messaggi d’amore che abbiamo ricevuto… perché oggi conta solo questo… l’amore”.

Sui social l’album delle foto con Nicolò e Marina in abito bianco, belli, eleganti e felicissimi circondati da una compagnia di amici che hanno saputo rendere particolarmente romantico, divertente ed emozionante il giorno del sì.

Poche settimane prima la coppia aveva festeggiato un anno d’amore con dediche romantiche sui social. La Crialesi aveva scritto: “Ci sono emozioni difficili da spiegare a parole… tu sei una di quelle. Da un anno arricchisci la mia vita con il tuo animo sensibile, gentile e soprattutto puro. Sin dal primo momento mi hai stretta a te, e lo hai fatto con delicatezza, rispetto e amore. Mi hai regalato il tuo mondo, i tuoi sorrisi più belli e le tue lacrime di gioia e non. Mi hai regalato la tua presenza. Io mi sento profondamente grata per tutto questo… grata di poterti respirare ogni giorno, di avere “il mio posto” ogni sera. Di essere così amata e di amarti così intensamente. Questo è quello che posso esprimere a parole, perché tutto il resto è racchiuso nei nostri occhi e non ha parole. Con tutto l’amore che ho… Buon primo anniversario amore mio”. Anche Zenga aveva scritto: “Un anno di noi… un anno così pieno di avvenimenti ed emozioni… un anno che ha stravolto la mia vita nel modo migliore possibile… grazie per essere sempre al mio fianco…. Grazie per come sei… siamo io e te… il resto non conta”.

