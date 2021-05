Nozze lampo, Nicolò Zenga e Marina Crialesi si sposano

Sono bastati pochi mesi di fidanzamento per capire che lei era quella giusta. Un vero e proprio colpo di fulmine per Nicolò Zenga e Marina Crialesi che, insieme da novembre, hanno deciso di sposarsi. Il figlio dell’ex calciatore Walter Zenga ha pubblicato un tenerissimo scatto della coppia dopo la proposta di matrimonio con la didascalia: “Ha detto sì”. Lui e l’attrice di “Un posto al sole” non hanno perso tempo: “Per certi versi abbiamo bruciato le tappe, ma il nostro è stato proprio un colpo di fulmine”, aveva raccontato la “Beatrice Lucenti” a Chi.

Il fratello dell'ex gieffino Andrea Zenga ha scelto il più classico dei modi per annunciare sui social le nozze imminenti: una dolcissima foto dei due con la scritta “Ha detto sì”. Nicolò e Marina si sono conosciuti sui social, con un botta e risposta ad un post ed è sbocciato subito l’amore. Lui non l’aveva mai vista in tv, ma dopo il primo appuntamento a Roma è stata passione travolgente.

"Per certi versi abbiamo bruciato le tappe, ma il nostro è stato proprio un colpo di fulmine", aveva raccontato lei in un'intervista al settimanale “Chi”. Ed è stata molto vicina a Nicolò nel difficile momento vissuto col padre durante il Grande Fratello del fratello: "Mi ritrovo a sostenere Nicky in tutto questo che, però, non mi dimentico che è la sua storia. E poi penso che le cose non accadano mai per caso, voglio credere che tutto questo servirà per renderci più uniti".

Ti potrebbe interessare: