Camila Raznovich ha detto sì: guarda tutte le foto

Vestita con un abito color salmone, scarpe rosse e tra le mani un bouquet di peonie e ortensie, Camila era raggiante. “We didi it” ha scritto la Raznovich nella didascalia del post in cui annuncia il sì. La foto la ritrae in un’esplosione di gioia e felicità come i colori che indossava. Loic in abito classico blu teneva stretta al braccio la sua sposa.

La conduttrice tv ha conosciuto l’imprenditore francese su un’isola greca e se ne è innamorata perdutamente. Tempo fa in un’intervista aveva raccontato di aver perso la testa per Loic pochi secondi dopo averlo incontrato e quando lui l’ha invitata a ballare era già cotta.

