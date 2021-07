Euro 2020, a 48 ore dalla vittoria a Wembley Bernardeschi si sposa

Bernardeschi sposa Veronica Ciardi Ansa 1 di 11 Ansa 2 di 11 Ansa 3 di 11 Ansa 4 di 11 Ansa 5 di 11 Ansa 6 di 11 Ansa 7 di 11 Ansa 8 di 11 Ansa 9 di 11 Ansa 10 di 11 Ansa 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

A 48 ore dalla vittoria agli Europei di calcio, Federico Bernardeschi si è sposato a Carrara, sua città natale, con l'ex concorrente del "Grande Fratello" Veronica Ciardi. Per la coppia, accompagnata dalla figlia di due anni, cerimonia al Duomo, poi la festa nello stabilimento balneare "Il Principe della Fossa Maestra", che il calciatore della Juventus ha recentemente acquistato. Subito dopo, ad attendere i due, la luna di miele. Il matrimonio è stato anche l'occasione, per l'esterno della Nazionale, di ricevere l'omaggio della sua città per il trionfo di Wembley. Così, in un video sui social, si vede uno scatenato Bernardeschi in abito grigio e bianco arringare la folla da una macchina scoperta.