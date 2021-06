Nozze vista mare per Giovanni Simeone e Giulia Coppini

Leggi Anche Luca Argentero e Cristina Marino si sono sposati a Città della Pieve

Giulia e Giovanni, che gioca con la maglia del Cagliari, stanno insieme da tre anni e sognavano un sì in grande stile. Hanno provato per sei volte a organizzare le nozze ma alla fine, approfittando della presenza dei nonni di lui in Euorpa (vivono in Argentina) hanno pianificato un white party per pochi intimi a base di musica e allegria. Anche Diego Simeone, ex calciatore di Inter e Lazio e allenatore dell'Atletico Madrid conosciuto come el Cholo, ha partecipato al brindisi, tutto vestito di bianco come richiesto agli invitati.

Giulia era bellissima in un abito bianco dalle linee morbide, con le maniche trasparenti e un lungo strascico ricamato. Simeone, elegantissimo in smoking candido, era felice ed emozionato mentre la baciava dopo il sì. La loro nuova vita da marito e moglie inizia con un viaggio di nozze alle Maldive e poi chissà, magari presto arriverà un bebè...

