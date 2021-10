A Venezia le nozze di Vera Arrivabene, figlia della principessa Bianca di Savoia

Tgcom24 1 di 29 Instagram 2 di 29 Instagram 3 di 29 Instagram 4 di 29 Instagram 5 di 29 Instagram 6 di 29 Instagram 7 di 29 Instagram 8 di 29 Instagram 9 di 29 Instagram 10 di 29 Instagram 11 di 29 Instagram 12 di 29 Instagram 13 di 29 Instagram 14 di 29 Instagram 15 di 29 Instagram 16 di 29 Instagram 17 di 29 Instagram 18 di 29 Instagram 19 di 29 Instagram 20 di 29 Instagram 21 di 29 Instagram 22 di 29 Instagram 23 di 29 Instagram 24 di 29 Instagram 25 di 29 Instagram 26 di 29 Instagram 27 di 29 Instagram 28 di 29 Instagram 29 di 29 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nozze blasonate in laguna dove si è festeggiato il sì tra Vera Arrivabene, figlia della principessa Bianca di Savoia Aosta e del conte Giberto Arrivabene Valenti Gonzaga, e Briano Martinoni Caleppio, figlio di Barbara Parodi Delfino e Paolo Martinoni Caleppio. La sposa è arrivata in gondola e ha attraversato calli e canali in abito bianco tra la folla che l’aspettava festante. Dopo la cerimonia nella Chiesa di San Pantalon allestita con le rose bianche, il party nello stesso hotel che aveva ospitato le nozze di George Clooney.