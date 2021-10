Russia, un'italiana sposa l'erede degli zar

Lo sposo - George è nato a Madrid dalla granduchessa Maria Romanova e dal principe prussiano Francesco Guglielmo di Hohenzollern e ha trascorso la maggior parte della sua vita in Spagna e in Francia, prima di visitare la Russia per la prima volta nel 1992 con suo nonno il Granduca Vladimir Kirillovich. Un viaggio che l'erede al trono ha ricordato come "pieno di emozioni".

Sua madre è la nipote del granduca Kirill Vladimirovich, un cugino di primo grado di Nicola II che fuggì dalla Russia durante la rivoluzione e si dichiarò imperatore in esilio. George ha lavorato al Parlamento europeo e alla Commissione europea ed è stato consigliere del direttore del gigante minerario russo Norilsk Nickel.

La sposa - Figlia dell'ambasciatore italiano in Belgio, Roberto Bettarini, Rebecca ha un passato come scrittrice e lobbista e ora dirige la Fondazione Imperiale Russa. In ossequio alla tradizione imperiale, Bettarini si è convertita alla fede ortodossa l'anno scorso e ha preso il nome di Victoria Romanovna.

L'incontro - Il rampollo Romanov ha incontrato Rebecca a Bruxelles durante il suo periodo al Parlamento europeo. Si sarebbero conosciuti a un ricevimento all'ambasciata francese dieci anni fa, nonostante il fidanzamento ufficiale sia arrivato solo nel dicembre 2020. Al settimanale Gente, la coppia ha definito la loro storia "un'amicizia profonda che poco a poco si è trasformata in amore", sancita da un anello con rubino cabochon. La cerimonia, ortodossa, si è tenuta dopo il rito civile del 27 settembre, annunciato da Bettarini su Instagram con una foto accompagnata dalla frase "Abbiamo detto 'da'!!".

La scelta di San Pietroburgo - La scelta di San Pietroburgo, capitale della Russia imperiale, naturalmente non è casuale. "Questa città è stata il primo posto in Russia in cui siamo tornati - ha detto il granduca alla testata pietroburghese Fontanka - È un luogo molto, molto vicino alla famiglia". Tra i 1.500 ospiti c'erano circa 50 reali provenienti da diversi Paesi europei tra cui Belgio, Bulgaria e Spagna. La lista includeva anche Sarah Fabergé, della storica gioielleria russa da cui provengono le fedi nuziali della coppia, e la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

I festeggiamenti - Tutto è stato curato nel dettaglio: anche la torta nuziale, preparata dal pasticcere belga Michael Lewis-Anderson, a cui è stato affidato più di un dolce di compleanno della regina Elisabetta II, è ispirata a Fabergé, secondo quanto la stessa sposa aveva rivelato su Instagram lo scorso maggio.