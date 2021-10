Afef Jnifen si è sposata: nozze in Costa Azzurra con Alessandro del Bono

Instagram 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 3 di 20 Instagram 4 di 20 Instagram 5 di 20 Instagram 6 di 20 Instagram 7 di 20 Instagram 8 di 20 Instagram 9 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 Instagram 13 di 20 Instagram 14 di 20 Instagram 15 di 20 Instagram 16 di 20 Instagram 17 di 20 Instagram 18 di 20 Instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Di norma Afef Jnifen è molto attenta alla privacy, e della sua vita privata condivide poco o niente sui social. La gioia per le nozze con Alessandro Del Bono però è troppo grande per tenerla tutta per sé. E così sulla sua pagina Instagram arriva uno scatto della cerimonia, con lei in abito bianco sorridente e con le braccia al cielo, e lui pronto a stringerla a sé. I due si sono detti sì in Costa Azzurra, a Saint Tropez: per la ex modella è il quarto matrimonio.