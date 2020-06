Afef, primo scatto social con Alessandro. Ma le nozze?

Un anno fa si parlava di nozze imminenti, invece per Afef Jnifen e il suo compagno Alessandro Dal Bono di fiori d'arancio neanche l'ombra. Questo non vuol dire che tra loro le cose non vadano a gonfie vele. Si amano alla follia e per la prima volta hanno deciso di dimostrarlo pubblicamente. E così la ex modella tunisina ha postato su Instagram uno scatto insieme al suo uomo: uno di fronte all'altra, si guardano intensamente negli occhi, il sorriso sulle labbra e i nasi che si sfiorano e, sullo sfondo, un romantico tramonto.

In fondo non serve il matrimonio per amarsi alla follia, e anche le nozze non mettono al riparo dagli addii. Afef lo sa bene, visto che di ex mariti ne ha ben tre: l'ultimo, il più noto, è Marco Tronchetti Povera, con cui è stata sposata dal 2000 al 2018. Prima di lui ci sono stati l’avvocato Marco Squattriti, da cui ha avuto il figlio Samy, e un giovane tunisino, suo vicino di casa, a cui ha detto sì quando era poco più di una ragazzina contravvenendo all'ordine dei genitori.

Con Dal Bono, milanese e amministratore delegato di una nota azienda farmaceutica italiana, fa coppia da poco più di un anno. La scorsa estate, durante una vacanza a Positano, lui le ha chiesto la mano e lei non si è fatta pregare. Dopo qualche paparazzata però, di loro due si sono perse le tracce, tanto che in molti iniziavano ormai a sospettare una rottura prematura. Invece la foto postata dalla Jnifen non lascia spazio a dubbi: che si amino è evidente. Il matrimonio è solo una formalità.

