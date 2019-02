Una valanga si è staccata in Val d'Aosta, nei pressi di Punta Olietta, a 2600 metri d'altitudine. Subito scattato l'allarme. La zona è frequentata da escursionisti e appassionati di sport invernali. L'intervento del soccorso alpino via elicottero è stato tempestivo. Recuperati, illesi, due scialpinisti, ma un terzo invece non ce l'ha fatta. In corso le operazioni di identificazione.