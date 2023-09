A Milano la mostra "Through Her Eyes" di Max Vadukul

Nella mostra di Max Vadukul, la protagonista Ludmila è una, nessuna e centomila: uno spirito indipendente, al centro della vita sociale e familiare, in dialogo con il suo io interiore e con il proprio spazio. La top model è contemporaneamente figlia, moglie, madre, seduttrice e lavoratrice. In ogni scatto il suo sguardo penetrante risveglia nello spettatore la profonda consapevolezza dell’impossibilità di etichettarla: lei è contemporaneamente tutto, racchiude nel suo grembo la vita e nelle sue mani il futuro.

I sentimenti della protagonista vengono catturati, mescolati e valorizzati dall'arte di Vadukul, creando una perfetta fusione tra creatività ed emozioni. Con maestria, il fotografo gioca con il chiaroscuro dipingendo sul volto e il corpo di Ludmilla il passato e la sua storia.

Un tributo alla donna

"Trough her eyes" è un tributo alla storia della donna, al suo incedere nel mondo nel corso dei secoli. L’energia e la forza femminile di Ludmilla richiamano nel cuore di chi osserva il rispetto dovuto alla donna. Vadukul dimostra che quest'ultima è un caleidoscopio infinito di prospettive e mondi diversi, un mondo che non può essere semplificato in un’unica angolatura.