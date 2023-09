Parma, "Boccioni. Prima del Futurismo" alla Magnani-Rocca di Mamiano di Traversetolo

"Tutto il passato, meravigliosamente grande, mi opprime io voglio del nuovo! […] Con che cosa fare questo? col colore? o col disegno? con la pittura? con tendenze veriste che non mi soddisfano più, con tendenze simboliste che mi piacciono in pochi e che non ho mai tentato? con un idealismo che mi attrae e che non so concretare?".

A tutte queste domande, che il 14 marzo del 1907 Umberto Boccioni annotava in una pagina del suo diario, l’artista non aveva ancora una risposta. Stava muovendo i primi passi nel mondo dell’arte: l’anno prima era stato a Parigi, di lì a qualche mese sarebbe partito per la Russia, aveva raccolto consigli e suggestioni, aveva conosciuto artisti e visitato mostre a Roma, Padova, Venezia e Milano, ma ancora non sapeva come fare. Una cosa gli era però già chiara: trovare la strada per esprimere il nuovo, per parlare la lingua del proprio tempo, anzi del futuro. È questa convinzione che lo porterà ad essere uno dei padri del Futurismo ed è in quel ruolo che solitamente si pensa a Boccioni. Eppure, gli anni della sua formazione sono stati altrettanto cruciali. La mostra aperta in questi giorni alla Fondazione Magnani-Rocca (Mamiano di Traversetolo, Parma, fino al 10 dicembre 2023), non solo risponde a tutte quelle domande, ma ricostruisce e ripercorre, attraverso quasi duecento opere, con nuovi elementi e in rapporto alle coeve ricerche, i diversi momenti della sua attività giovanile, dalla primissima esperienza a Roma (1899) sino agli esiti pittorici immediatamente precedenti il Manifesto dei pittori futuristi del 1910. Dieci anni segnati da incontri importanti, da sperimentazioni tecniche e stilistiche alla ricerca di un linguaggio originale, pronto non solo ad accogliere gli stimoli delle nascenti avanguardie, ma a diventarne il protagonista.