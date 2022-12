Vitorchiano (Viterbo), auto investita da un treno: quattro feriti

Due adulti e due bambini sono rimasti feriti dopo che l'auto su cui viaggiavano è stata investita da un treno a Vitorchiano (Viterbo).

All'altezza di un passaggio a livello il convoglio, per motivi ancora da accertare, ha centrato l'auto che stava passando. Dopo l'impatto, la jeep è stata trascinata per alcuni metri. I feriti non sarebbero in gravi condizioni. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.