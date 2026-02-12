Violenze nella Questura di Verona: 12 poliziotti a giudizio, 4 per tortura

Quattro poliziotti della Questura di Verona sono stati rinviati a giudizio per il reato di tortura nell'ambito del procedimento sulle presunte violenze negli uffici scaligeri, che sarebbero avvenute nel corso del 2022, che ha visto in tutto 12 rinvii a giudizio, tre condanne in abbreviato e un'assoluzione. I quattro - scrive L'Arena - avrebbero "cagionato acute sofferenze" a due uomini che erano stati fermati, in due episodi tra l'estate e l'autunno 2022. Per entrambi è imputato un solo agente, per il secondo gli altri tre.