Violenza sulle donne, Unasca: "La patente come strumento di autonomia e libertà"
In occasione del 25 Novembre, l'Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica aderisce all'iniziativa di sensibilizzazione con il messaggio "Non sei sola"
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In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Unasca (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) aderisce all'iniziativa di sensibilizzazione con il messaggio "Non sei sola". "Conseguire la patente non significa soltanto imparare a guidare, ma anche poter scegliere la propria strada, accedere al mondo del lavoro e muoversi in autonomia - dichiarano Annalisa Ferranini ed Emanuela Pastorello, componenti delle due segreterie nazionali Unasca -. Pur non rappresentando una risposta alla violenza di genere, la patente può essere uno strumento concreto di indipendenza e libertà di scelta".
"Attraverso la formazione, l'educazione e la presenza capillare sul territorio, Unasca intende contribuire alla diffusione di una cultura del rispetto e dell’autonomia femminile, esprimendo la propria solidarietà a tutte le donne vittime di violenza. Per una strada più sicura, anche contro la violenza. Insieme, per il rispetto e la libertà", si legge in una nota.