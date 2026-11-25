In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Unasca (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) aderisce all'iniziativa di sensibilizzazione con il messaggio "Non sei sola". "Conseguire la patente non significa soltanto imparare a guidare, ma anche poter scegliere la propria strada, accedere al mondo del lavoro e muoversi in autonomia - dichiarano Annalisa Ferranini ed Emanuela Pastorello, componenti delle due segreterie nazionali Unasca -. Pur non rappresentando una risposta alla violenza di genere, la patente può essere uno strumento concreto di indipendenza e libertà di scelta".