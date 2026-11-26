I dati presentati restituiscono la fotografia di un fenomeno trasversale: il 74% delle donne accolte è italiano, mentre il 26% è di altra nazionalità. La fascia più rappresentata è quella tra i 40 e i 59 anni, pari al 51%, seguita dalle donne tra i 18 e i 39 anni, che costituiscono il 37%. Le over 60 rappresentano l’11% dei casi, mentre l’1% riguarda persone minorenni. Anche le forme di violenza sono molteplici e spesso si sovrappongono: quella psicologica e verbale rappresenta il 43% dei casi, seguita dalla violenza fisica con il 35%. La violenza economica riguarda il 9%, la violenza assistita il 5%, lo stalking e la violenza digitale il 4% e la violenza sessuale il 4%.