Il Centro Antiviolenza S.O.S. LEI, realizzato da WINDTRE in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e Assolei APS, ha accolto e accompagnato 244 donne in percorsi di uscita dalla violenza, e gestito 1.642 contatti attraverso telefono, SMS e WhatsApp, tra marzo 2023 e ottobre 2026. I dati sono stati presentati durante il convegno “Violenti si nasce o si diventa? Uomini, responsabilità ed educazione al rispetto”, promosso dal Comitato RiViGe (Risposta alla Violenza di Genere) del Gemelli nell’ambito delle iniziative per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.
I numeri presentati al convegno
I dati presentati restituiscono la fotografia di un fenomeno trasversale: il 74% delle donne accolte è italiano, mentre il 26% è di altra nazionalità. La fascia più rappresentata è quella tra i 40 e i 59 anni, pari al 51%, seguita dalle donne tra i 18 e i 39 anni, che costituiscono il 37%. Le over 60 rappresentano l’11% dei casi, mentre l’1% riguarda persone minorenni. Anche le forme di violenza sono molteplici e spesso si sovrappongono: quella psicologica e verbale rappresenta il 43% dei casi, seguita dalla violenza fisica con il 35%. La violenza economica riguarda il 9%, la violenza assistita il 5%, lo stalking e la violenza digitale il 4% e la violenza sessuale il 4%.
Il Centro Antiviolenza S.O.S. LEI
Il Centro è collocato all’interno del Percorso Donna del Pronto Soccorso del Policlinico Gemelli, e permette di intercettare le richieste di aiuto e attivare rapidamente una presa in carico integrata. n ingresso riservato garantisce protezione e discrezione, mentre la collaborazione tra personale sanitario, psicologi e operatrici antiviolenza consente di costruire risposte adeguate alla situazione di ogni donna. Inoltre il raccordo con le Forze dell’Ordine, i servizi sociali, le case rifugio e le strutture di accoglienza permette di accompagnare le donne oltre l’emergenza, attraverso percorsi di protezione e progressiva autonomia. Il Centro è aperto il lunedì dalle 9.30 alle 12.30, il mercoledì dalle 14 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 12.30. con una reperibilità telefonica h24 al numero 320 3464044 raggiungibile anche tramite messaggio SMS e WhatsApp.