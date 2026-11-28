© Associazione “Lorena Isceri”
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è stata annunciata la nascita dell’associazione “Lorena Isceri”, la donna vittima di femminicidio il 3 settembre scorso sul Viadotto Lora della A1. Sostenuta da Autostrade per l’Italia, l’associazione è promossa e voluta dalla famiglia di Lorena e dalle istituzioni locali. Presieduta dalla mamma di Lorena, Antonietta Argentiero, è nata con l’obiettivo di promuovere una cultura della solidarietà, della legalità, della prevenzione e del contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione, con particolare attenzione alla tutela delle donne e dei minori.
Di cosa si occuperà l’associazione
Tra gli ambiti in cui opererà l’associazione ci sono interventi educativi e la prevenzione nelle scuole, con campagne contro la violenza di genere, il bullismo e le discriminazioni. E poi è previsto il sostegno a iniziative di ascolto, accoglienza e orientamento per le vittime di violenza, e anche lo sviluppo di percorsi di formazione e reinserimento lavorativo. Tra le attività, come detto, c’è anche l’installazione di due nuove panchine rosse, simbolo della lotta alla violenza di genere, nelle aree di servizio di Aglio Est e Badia Nuova Ovest, lungo l’autostrada A1: sono vicine al viadotto Lora, dove Lorena Isceri è stata vittima di femminicidio.
Le parole della famiglia di Lorena
“La nostra vita è stata spezzata in quel tratto di autostrada dove Lorena, percossa, rapita e chiusa nel bagagliaio, dal buio ha trovato la forza di chiamare aiuto e di lottare fino alla fine”, hanno detto i familiari. “Il nostro desiderio è che il nome di Lorena continui a vivere non solo nel ricordo, ma anche nell’impegno quotidiano per educare le nuove generazioni al rispetto, per sé stessi, per gli altri e per il valore della vita. In nome della forza di Lorena, il nostro dolore cerca di farsi strada verso gli altri, perché simili tragedie non accadano mai più”.