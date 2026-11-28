Tra gli ambiti in cui opererà l’associazione ci sono interventi educativi e la prevenzione nelle scuole, con campagne contro la violenza di genere, il bullismo e le discriminazioni. E poi è previsto il sostegno a iniziative di ascolto, accoglienza e orientamento per le vittime di violenza, e anche lo sviluppo di percorsi di formazione e reinserimento lavorativo. Tra le attività, come detto, c’è anche l’installazione di due nuove panchine rosse, simbolo della lotta alla violenza di genere, nelle aree di servizio di Aglio Est e Badia Nuova Ovest, lungo l’autostrada A1: sono vicine al viadotto Lora, dove Lorena Isceri è stata vittima di femminicidio.