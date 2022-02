Viminale: più controlli alle manifestazioni degli studenti di venerdì

"Intensificare i servizi di prevenzione e controllo del territorio" in vista della mobilitazione nazionale promossa per venerdì dal Fronte della gioventù comunista dopo la morte di due studenti impegnati in uno stage lavorativo, "per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni previste".

E' quanto si legge in una circolare del Viminale a tutti i prefetti, in cui si sottolinea inoltre la necessità di aprire un dialogo con gli organizzatori per "per isolare le frange più radicalizzate della protesta".