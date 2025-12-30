Verona, individuato l'imbrattatore dei leoni di San Zeno

La polizia di Verona ha individuato il presunto responsabile dell'imbrattamento dei leoni di San Zeno, avvenuto alla vigilia di Natale. Si tratterebbe di un ventiseienne nato a Brescia ma cresciuto e residente a Verona, già autore in passato di diversi imbrattamenti, anche in altre province, con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Gli accertamenti della Digos scaligera hanno consentito di attribuire al giovane una trentina di imbrattamenti commessi tra il 23 e il 26 dicembre in diverse zone del centro.