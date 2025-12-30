Logo Tgcom24
Verona, individuato l'imbrattatore dei leoni di San Zeno

30 Dic 2025 - 12:19
© Ansa

© Ansa

La polizia di Verona ha individuato il presunto responsabile dell'imbrattamento dei leoni di San Zeno, avvenuto alla vigilia di Natale. Si tratterebbe di un ventiseienne nato a Brescia ma cresciuto e residente a Verona, già autore in passato di diversi imbrattamenti, anche in altre province, con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Gli accertamenti della Digos scaligera hanno consentito di attribuire al giovane una trentina di imbrattamenti commessi tra il 23 e il 26 dicembre in diverse zone del centro.

verona