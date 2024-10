In provincia di Venezia un uomo è morto schiacciato sotto un tornio, in un ricovero attrezzi a Marcon. Per soccorrere l'85enne sono intervenuti i vigili del fuoco, arrivati con un'autopompa e un'autogru, con le quali hanno estratto l'uomo per affidarlo alle cure degli uomini del 118. Nonostante i soccorsi, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso.