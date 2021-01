Verona, sale sul tetto della chiesa in restauro e cade: grave 18enne

Un ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal tetto della chiesa di San Giorgio in Salici (Verona). Il giovane, in compagnia di un coetaneo, è salito sull'impalcatura all'esterno della chiesa per salire sul tetto, che però non ha retto al peso. Il 18enne ha sfondato il soffitto cadendo da un'altezza di 20 metri nella chiesa dove si stava celebrando la messa: è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento.