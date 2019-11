Verona, donna morta intossicata dal monossido di carbonio

Una donna di 62 anni è morta intossicata dalle esalazioni da monossido di carbonio nella sua casa a Badia Calavena (Verona). I vigili del fuoco hanno accertato che le esalazioni sono state generate da un malfunzionamento della caldaia installata nella cucina. I sanitari de 118 hanno cercato inutilmente di rianimare la donna, mentre un'altra persona che si trovava nell'appartamento è stata trasportata in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita.