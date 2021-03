Venezia, i lavoratori dello spettacolo occupano il Ponte della Libertà

Ansa

Dopo le mobilitazioni a Milano e Torino, i lavoratori dello spettacolo hanno protestato anche a Venezia, dove un gruppo di 300 manifestanti ha occupato per un quarto d'ora il Ponte della Libertà, che collega la terraferma al centro storico cittadino. I dimostranti, scesi in strada contro la chiusura delle istituzioni culturali, hanno ammassato i cassoni di ferro che solitamente custodiscono attrezzi per gli spettacoli sulle corsie del ponte.