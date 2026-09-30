Padova, azienda assume operai over 55: "Non sono un costo, ma un acceleratore di valore"

Negli ultimi vent'anni il mercato del lavoro italiano ha cambiato volto: gli occupati con più di 55 anni sono cresciuti del 23%, mentre la presenza dei giovani si è ridotta. Un esempio emblematico di questa inversione arriva da Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova, dove un'azienda produttrice di cavi in rame ha scelto di puntare in modo deciso sugli operai più maturi.