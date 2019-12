Padova, è morto il bambino scosso dalla madre  | I suoi organi saranno donati

E' stata formalizzata la morte del piccolo di 5 mesi che una settimana fa era giunto in ospedale in coma dopo che la madre lo aveva violentemente scosso. La commissione medica ha decretato la morte cerebrale in seguito a un secondo approfondito esame, e stamattina sono state staccate le macchine che tenevano in vita il bambino. La Procura ha autorizzato l'espianto degli organi.

Ora per la madre, inizialmente indagata per lesioni gravissime, dovrebbe essere formalizzata l'accusa di omicidio colposo. Era stata la donna a confessare ai carabinieri e al pm di essere stata lei a scuotere violentemente il piccolo che all'alba di sabato scorso non riusciva ad addormentarsi.

Secondo il suo avvocato la donna, 29enne originaria di Vicenza ma residente con la famiglia a Mestrino, non sarebbe stata in sè quando ha fatto del male a suo figlio. Il bambino è stato seguito in questi giorni dai medici della terapia intensiva della clinica di Pediatria di Padova.